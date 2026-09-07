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Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami, ka treguar kushtet në të cilat do ta votonte një Qeveri të udhëhequr nga Albin Kurti.
Bajrami tha se do ta mbështeste Qeverinë nëse LDK-ja do të arrinte një marrëveshje që i garanton së paku një të tretën e pushtetit dhe një prej pozitave të larta, presidentin ose kryeministrin, transmeton Klankosova.tv.
“Në qoftë se LDK do të arrinte të ketë një marrëveshje të mirë, ku LDK ka së paku 1/3 të pushtetit dhe ka njërën nga pozitat, unë do të votoja për”, deklaroi Bajrami në “Rubikon”.
Ajo theksoi se, megjithatë, do ta analizonte edhe përbërjen e kabinetit qeveritar para se të merrte vendimin përfundimtar.
Bajrami tha gjithashtu se nuk do të pranonte të bëhej pjesë e Qeverisë së Kurtit si ministre.
“Natyrisht se do ta analizoja strukturën e kabinetit, mirëpo asnjëherë nuk do të pranoja që të jem unë ministre e Kurtit. As nuk do të pranoj në të ardhmen”, u shpreh ajo në Klan Kosova.