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Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami, ka reaguar pas ndarjes nga jeta të Flora Brovinës, duke shprehur ngushëllime për familjen, miqtë dhe bashkëpunëtorët e saj.
Bajrami ka vlerësuar kontributin e Brovinës për Kosovën, duke theksuar se ajo, pavarësisht vuajtjeve të mëdha që kishte përjetuar, kishte mbetur e fortë dhe e përkushtuar ndaj vendit, transmeton Klankosova.tv.
“Sot Kosova humbi një grua që dha shumë për vendin e saj”, ka shkruar Bajrami, duke shtuar se kontributi i Florës do të kujtohet me respekt.
Ajo u ka shprehur ngushëllime familjarëve, miqve dhe bashkëpunëtorëve të Brovinës, ndërsa mesazhin e ka përmbyllur me fjalët: “U prehtë në paqe”.