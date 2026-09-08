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Hungaria urdhëroi 10 anëtarë të misionit diplomatik të Rusisë të largoheshin nga vendi për shkak të aktiviteteve të konsideruara të papranueshme për diplomatët, tha qeveria të martën, dhe Rusia tha se planifikonte të përgjigjej.
Ambasadori rus u informua se "sipas vlerësimit të autoriteteve hungareze, 10 anëtarë të misionit rus ishin përfshirë në aktivitete në Hungari që janë të papranueshme për diplomatët sipas Konventës së Vjenës", tha Ministrja e Jashtme Anita Orbán.
Kjo është një referencë për një traktat ndërkombëtar që rregullon sjelljen e diplomatëve, raporton Associated Press, transmeton Klankosova.tv.
Ministrja e jashtme, e cila nuk është e lidhur me ish-kryeministrin Viktor Orbnn, nuk specifikoi aktivitetet e supozuara dhe as nuk tha se sa kohë personeli rus duhej të largohej nga Hungaria, por theksoi se vendi i saj kërkon të mbajë kontakte diplomatike me Moskën.