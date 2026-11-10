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Kryeministri i Hungarisë Peter Magyar, ka konfirmuar arrestimin e vëllaut të ish-kryeministrit hungarez Viktor Orban nën dyshimin për trafikim me njerëz.
Ai në një konferencë për media tha se pas tre ish-ministrave të tij, tani është arrestuar edhe vëllai.
“Tre nga ish- ministrat e tij tashmë janë në paraburgim.”
“Ndërsa sot në paraburgim përfundoi edhe vëllai i tij.” tha Magyar duke iu referuar Orbanit.
Sipas raportimeve të Reuters, kjo erdhi pasi Agjencia Kundër Korrupcionit në Hungari kishte njoftuar për ndalimin e katër personave në lidhje më këtë çështje.
Ish-kryeministri i këtij vendi, Viktor Orban në një reagim në Facebook kishte shkruar arrestimi ishte hakmarrje politike ndaj tij.
“Në këtë lojë të ndyrë, qëllimi është eliminimi i kundërshtarit politik dhe vendosja e një sistemi njëpartiak. Unë jam objektivi, ndërsa vëllai im më i vogël është vetëm një mjet”, shkroi ish-kryeministri.
Të arrestuarit nuk u identifikuan nga Zyra Kombëtare për Mbrojtjen dhe Rekuperimi e Pasurive, trup ky i formuar nga Magyar për të hetuar pretendimet për korrupcion të qeverisjes 16 vjecare të Orban.