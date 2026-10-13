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Një 54-vjeçar ka humbur jetën të hënën pasdite në Ferizaj, pasi dyshohet se ka rënë nga një lartësi prej rreth shtatë metrash, derisa ishte duke punuar në vendin e tij të punës.
Këto detaje i ka bërë të ditura policia në raportin 24-orësh të saj, transmeton Klankosova.tv.
Rasti ka ndodhur dje rreth orës 15:50, në rrugën “Cen Dugolli” në Ferizaj.
Sipas informacioneve zyrtare, ekipi mjekësor që ka dalë në vendin e ngjarjes ka konstatuar vdekjen e viktimës.
Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë përkatëse policore, ndërsa me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion.