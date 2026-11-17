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Një 64-vjeçar me origjinë shqiptare ka humbur jetën tragjikisht në Itali, pasi është goditur nga një veturë derisa po punonte.
Sipas ANSA, viktima është M.H, i cili po punonte në riparimin e rrugës A18, në aksin Messina-Catania.
Vetura që po lëvizte në autostradë ka hyrë në kantierin e nderetimit dhe ka goditur 64-vjeçarin, duke i shkaktuar vdekjen.
Pas aksidentit, zona është rrethuar nga autoritetet, ndërsa në vendngjarje kanë dalë zyrtarët e Policisë së Autostradave, të cilët po hetojnë rrethanat e plota të ngjarjes.