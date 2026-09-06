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Një i mitur ka vdekur pasi dyshohet se është plagosur me armë zjarri në fshatin Bellacerkë të Rahovecit.
Zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Gjakovës, Sheremet Elezaj, ka konfirmuar për Klankosova.tv se i mituri është gjetur i shtrirë në vendbanimin e tij, me plagë që dyshohet të jenë shkaktuar nga arma e zjarrit.
Ai është dërguar për trajtim mjekësor, por mjekët kanë konstatuar vdekjen e tij.
Në vendin e ngjarjes policia ka gjetur dhe sekuestruar një armë zjarri si provë materiale.
Rreth orës 20:35, jemi njoftuar se në fshatin Bellacerkë të Rahovecit, në vendbanimin e tij është gjetur një i mitur i shtrirë, me plagë që dyshohet të jetë shkaktuar nga arma e zjarrit. Njësitë e nevojshme policore menjëherë kanë dalë në vendin e ngjarjes, përderisa viktima është dërguar për trajtim mjekësor, ku mjekët kanë konstatuar vdekjen e tij. Si provë materiale, në vendin e ngjarjes është gjetur dhe sekuestruar një armë zjarri. Në konsultim me Prokurorin e Shtetit, është iniciuar rast “Hetim i vdekjes”, ndërsa trupi i viktimës dërgohet në IML. Aktualisht, në koordinim me Prokurorin e Shtetit, njësitë përkatëse policore janë duke ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore, me qëllim të sqarimit të plotë të rrethanave të rastit”, ka thënë Elezaj.
Policia, në koordinim me Prokurorin e Shtetit, po vazhdon hetimet për të sqaruar plotësisht rrethanat e rastit.