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Një 15-vjeçar shqiptar ka humbur jetën në Itali, pasi u përplas nga një makinë teksa po lëvizte me biçikletë. Manuel Korreshi, i cili jetonte në Castegnero Nanto, u përplas nga një automjet përgjatë Riviera Berica, pranë Ponte di Barbarano.
I riu u transportua në spitalin San Bortolo në Vicenza, por pavarësisht përpjekjeve të mjekëve për t’i shpëtuar jetën, ndërroi jetë pak para orës 20:00 në njësinë e kujdesit intensiv pediatrik. Plagët e marra në aksident ishin shumë të rënda.
Manuel Korreshi ndiqte Institutin Lampertico në Vicenza dhe luante futboll për AC Este. Ai lë pas prindërit e tij, me origjinë shqiptare, dhe vëllain e madh, Enea, me të cilin kishte luajtur në ekipet e të rinjve të Longare Castegnero. Enea aktualisht luan për ekipin Este U16, në zonën e Padovës, ku kishte shënuar edhe një gol, raporton euronews.al.
“Fluturo lart, sulmues”, e kujtuan miqtë e tij, ndërsa shokët e shkollës në Institutin Lampertico në Vicenza kanë shprehur dhimbjen për humbjen e futbollistit të ri, transmeton Klankosova.tv
Rrethanat e aksidentit po hetohen nga Karabinierët e Vicenzës, të cilët ndërhynë së bashku me shërbimet e emergjencës Suem.
Sipas një rindërtimi fillestar, Manuel, i cili jetonte me nënën e tij në Castegnero Nanto, në Via Venezia, po udhëtonte me biçikletë për t’u kthyer në shtëpi. Rreth disa minuta pas orës 01:00 të mëngjesit, ndërsa po lëvizte në rrugën provinciale 247 në drejtim të veriut dhe po i afrohej një rrethrrotullimi disa qindra metra para hyrjes në Ponte di Barbarano, ai u godit nga një makinë që udhëtonte në të njëjtin drejtim.
Nga përplasja, 15-vjeçari u hodh në asfalt dhe më pas përfundoi në kanalin pranë rrugës, disa metra larg. Sipas informacioneve të bëra publike, Manuel kishte qenë me të atin në Barbarano dhe po kthehej te e ëma.
Shoferi ndaloi dhe, pasi kuptoi rëndësinë e situatës, njoftoi menjëherë qendrën operative 118. Ambulanca e Suem, me mjekun në bord, mbërriti në vendngjarje.
15-vjeçari kishte humbur ndjenjat. Ai u stabilizua, u intubua dhe u transportua me urgjencë në spitalin San Bortolo në Vicenza, ku u shtrua menjëherë në kujdes intensiv.
Shoferi u shpjegoi Karabinierëve se nuk e kishte parë biçikletën.
“Ishte shumë errësirë”, deklaroi ai, ende i tronditur nga ngjarja. “As nuk e vura re derisa u shfaq papritur para meje.”
Karabinierët kanë njoftuar Prokurorinë, ndërsa hetimet vijojnë për të përcaktuar rrethanat e aksidentit dhe përgjegjësitë e mundshme. Po ashtu, po shqyrtohet mundësia e sekuestrimit të automjeteve dhe hapjes së një hetimi për vrasje me automjet.
Mbetet për t’u përcaktuar edhe nëse biçikleta e 15-vjeçarit kishte dritën e ndezur në momentin e aksidentit.
Gjendja shëndetësore e 15-vjeçarit ishte kritike që në momentet e para. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve dhe shpresave të familjarëve e miqve, gjendja e tij nuk u përmirësua.
Pak para orës 20:00, mjekët dhanë lajmin e rëndë për vdekjen e Manuelit.
“Kjo është një tragjedi që na trishton thellë”, tha kryetarja e bashkisë Castegnero Nanto, Manuela Vecchiatti. “Manuel ishte vetëm 15 vjeç dhe vdekja e tij ka prekur të gjithë komunitetin tonë. Në këtë kohë, mendimet tona shkojnë veçanërisht te familja e tij, me të cilën ndajmë pikëllimin.”
“U prehsh në paqe Manu”, “Përgjithmonë njëri prej nesh”, “Ike shumë herët”, shkruan disa nga miqtë e tij, të tronditur nga humbja e 15-vjeçarit.