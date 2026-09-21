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Një aksident i rëndë rrugor është regjistruar mëngjesin e sotëm në aksin rrugor Bradashesh-Peqin, ku një këmbësore ka humbur jetën.
Sipas njoftimit të Policisë, automjeti me drejtues shtetasin F. Q., 47 vjeç, banues në Papër, ka aksidentuar një shtetase këmbësore, B. Ç., 65 vjeçe, transmeton Klankosova.tv.
Si pasojë e përplasjes, 65-vjeçarja ka ndërruar jetë në vendngjarje.
Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Komisariat, ndërsa grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po vijon veprimet për dokumentimin e plotë të ngjarjes.