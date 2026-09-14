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Një aksident i rëndë ka ndodhur këtë të hënë në aksin Bradashesh-Peqin në Shqipëri, me ç’rast një person e ka humbur jetën.
Sipas raportimeve të policisë, viktima është një 70-vjeçar, i cili po lëvizte me biçikletë dhe u përplas nga një automjet.
Pas përplasjes fatale, mësohet se i moshuari është transportuar në spitalin e Elbasanit, por për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore është dërguar drejt Traumës, ku nuk ka arritur t’u mbijetojë plagëve të marra.
Ndërkohë, policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.