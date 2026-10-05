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Një fëmijë 4-vjeçar nga Lipjani ka vdekur në Qendrën Klinike dhe Universitare të Kosovës, pasi kishte pësuar lëndime të rënda.
Siç mëson Klankosova.tv, fëmija dyshohet se është lënduar rëndë pasi porta e oborrit, të cilën kishte tentuar ta hapte, për arsye ende të panjohura i ka rënë përmbi.
Pavarësisht përpjekjeve për trajtim mjekësor, fëmija nuk ka arritur t’u mbijetojë plagëve të marra.
Klankosova.tv mëson se Policia e Kosovës ka nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.
Rasti është iniciuar si "Hetim i vdekjes".