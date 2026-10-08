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Firma kryesore e IA-së nxori shumë masa mbrojtëse sigurie për adoleshentët, duke përfshirë frenimin e varësisë emocionale dhe njoftime të reja prindërore për përdorim problematik.
Megjithatë, një studim i publikuar nga organizata Common Sense Media zbuloi se ChatGPT ende paraqet një "rrezik të papranueshëm" për adoleshentët, pasi veçoritë e sigurisë, duke përfshirë njoftimin e prindërve për bisedat vetëlënduese, shpesh dështojnë.
Hulumtimi i ri i Common Sense Media sipas BBC përcaktoi se ChatGPT për Teens ishte një "rrezik i papranueshëm" për të rinjtë dhe prindërit dhe tha se OpenAI duhet t'i ndalojë njerëzit nën 18 vjeç të përdorin platformën, transmeton Klankosova.tv.
"Ne mirëpresim një vlerësim të pavarur rigoroz, por nuk besojmë se testimi i Common Sense Media pasqyron me saktësi se si funksionojnë në praktikë mbrojtjet e adoleshentëve të ChatGPT ose perspektivat e ekspertëve se si IA mund t'i mbështesë adoleshentët," tha një zëdhënës i OpenAI.