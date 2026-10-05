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Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, ka kërkuar rikthimin e deputetëve në sallën e Kuvendit dhe përfundimin brenda ditës të procedurës për ndryshimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara.
Hoxhaj ka publikuar një video nga brenda sallës së Kuvendit, ku deputetët e PDK-së po vazhdojnë të qëndrojnë, duke insistuar që procesi i nisur sot të mos mbetet në gjysmë.
“Ligji për Specialen nuk mund të mbetet në gjysmë. Deputetët të kthehen në sallë dhe Kuvendi ta përfundojë SOT atë që nisi sot!”, ka shkruar Hoxhaj.
PDK po kërkon që deputetët të rikthehen në seancë dhe Kuvendi të vazhdojë procedurën parlamentare për ndryshimin e ligjit.