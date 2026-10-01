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Deputeti i PDK-së, Enver Hoxhaj, ka ftuar qytetarët të marrin pjesë në protestën e sotme në Prishtinë, e cila mbahet nga ora 16:00 në sheshin “Skënderbeu”.
Përmes një postimi në Facebook, Hoxhaj ka bërë thirrje për pjesëmarrje, duke theksuar mesazhin për liri dhe drejtësi.
“Për lirinë që fituam, për drejtësinë që kërkojmë!
️ SOT, të gjithë në Prishtinë, nga ora 16:00”, ka shkruar Hoxhaj, duke e shoqëruar postimin me hashtagun #JoNëEmrinTim, transmeton Klankosova.tv.
Në afishen e publikuar bashkë me thirrjen, protesta e 1 tetorit paralajmërohet me mesazhin: “Në këmbë për ata që na dhanë lirinë!”.