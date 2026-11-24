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Ish-ministri i Punëve të Jashtme, Enver Hoxhaj është takuar me ish-kancelarin gjerman, Olaf Scholz gjatë pjesëmarrjes së tij në Berlin Foreign Policy Forum 2026.
Përmes një postimi në Facebook, Hoxhaj theksoi rëndësinë e prezencës së Kosovës në forume ku zhvillohen diskutime për të ardhmen e Evropës, duke theksuar rëndësinë e marrëdhënieve me miqtë dhe aleatët tradicionalë të vendit.
“Në një botë që po ndryshon me shpejtësi, Kosova duhet të jetë aty ku zhvillohen debatet për të ardhmen, pranë miqve dhe aleatëve të saj tradicionalë”, ka shkruar deputeti, transmeton Klankosova.tv.
Në fund të postimit, ai ka theksuar rëndësinë e Gjermanisë në historinë dhe të ardhmen e Kosovës.