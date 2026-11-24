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Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, është takuar me deputeten e Parlamentit britanik, Alicia Kearns, në kuadër të Forumit të Politikës së Jashtme në Berlin.
Përmes një postimi në Facebook, Hoxhaj e ka cilësuar deputeten britanike si mike të veçantë të Kosovës dhe zë të fuqishëm në mbështetje të vendit.
Ai ka vlerësuar kontributin e deputetes britanike në mbështetjen e Kosovës, si në Parlamentin britanik, ashtu edhe në arenën ndërkombëtare.
“Kosova është me fat që ka miq të tillë!”, ka shkruar Hoxhaj.