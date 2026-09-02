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Deputeti i PDK-së dhe ish-ministri i Jashtëm, Enver Hoxhaj, ka reaguar pasi Qeveria gjermane bëri të ditur se Rusia qëndron prapa tentativës për sulm me dron të ngarkuar me eksploziv në Aeroportin Leipzig/Halle.
Përmes një postimi në platformën X, Hoxhaj e ka cilësuar rastin si agresion rus kundër Gjermanisë dhe sigurisë së Evropës.
“Droni i ngarkuar me eksploziv në Aeroportin Leipzig/Halle është një akt i qartë i agresionit rus kundër Gjermanisë dhe sigurisë evropiane. Kosova qëndron fuqishëm përkrah kancelarit Merz, Gjermanisë dhe aleatëve tanë të NATO-s. Lufta hibride kërkon unitet dhe vendosmëri”, ka shkruar Hoxhaj.
Incidenti kishte ndodhur më 4 gusht, ndërsa më 1 shtator autoritetet gjermane njoftuan se të dhënat e institucioneve të sigurisë tregojnë qartë për përfshirjen e Rusisë.
Droni ishte gjetur pranë një aeroplani ukrainas dhe ishte çaktivizuar pa shkaktuar viktima apo dëme.
An explosive-laden drone at Leipzig/Halle Airport is a clear act of Russian aggression against Germany and European security. Kosovo stands firmly with Chancellor Merz @_FriedrichMerz, Germany and our NATO allies. Hybrid warfare demands unity and resolve. @AussenMinDE @JoWadephul— Enver Hoxhaj (@Enver_Hoxhaj) September 2, 2026