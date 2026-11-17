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Ish-ministri i Punëve të Jashtme, Enver Hoxhaj, ka reaguar pas aktgjykimit të Gjykatës Speciale në Hagë ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi.
Përmes një postimi në Facebook, Hoxhaj ka shprehur mbështetjen për Thaçin, duke e cilësuar vendimin e gjykatës si një padrejtësi tjetër.
“Gjykata Speciale i shtoi një padrejtësi padrejtësisë që tashmë është bërë. Qëndro i fortë, miku im! Kosova qëndron pranë teje”, ka shkruar Hoxhaj.
Hashim Thaçi u dënua me 1 vjet e pesë muaj burgim në gjyqin e dytë ndaj tij./Klankosova.tv