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Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, ka ngritur shqetësime në sallën e Kuvendit të Kosovës lidhur me zhvillimet rreth moskonstituimit të parlamentit.
Ai deklaroi se që nga 7 dhe 8 gushti, sipas tij, “themelet e shtetit tonë janë të rrënuara”, duke e cilësuar situatën si një gjendje të vazhdueshme të shkeljes së Kushtetutës.
“Ka vetëm një emër: puç kushtetues”, tha Hoxhaj, transmeton Klankosova.tv
AI njëherësh bëri thirrje qytetarëve që t’i bashkohen protestës së sotme të organizuar nga Komunat dhe marshit për drejtësi më 12 shtator.