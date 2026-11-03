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Ish-krydiplomati i Kosovës, Enver Hoxhaj, ka kërkuar angazhim më të fuqishëm të Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor.
Këto deklarime, ai i ka bërë në debatin e nivelit të lartë “Angazhimi i besueshëm në Jug”, në kuadër të Konferencës së Sigurisë në Berlin.
Në një postim në Facebook, Hoxhaj ka nënvizuar se për Kosovën është i rëndësishëm anëtarësimi në NATO.
“Për Kosovën dhe rajonin tonë, angazhimi i qëndrueshëm i BE-së dhe NATO-s mbetet jetik për paqen dhe të ardhmen euroatlantike”, ka theksuar ai.
Hoxhaj ka vlerësuar se zhvillimet aktuale ndërkombëtare po ndodhin në një periudhë pasigurie dhe ndryshimesh të thella në rendin botëror.
“Theksova se po jetojmë ndërmjet një rendi botëror që po shpërbëhet dhe një rendi të ri që ende nuk ka marrë formë”, ka shkruar Hoxhaj.
Sipas tij, dobësimi i institucioneve ndërkombëtare dhe ambiciet perandorake të Rusisë e bëjnë të domosdoshëm një rol më të fuqishëm të BE-së në Ballkan, duke përfshirë edhe fushën e sigurisë.