Lajmet e fundit
Deputeti i PDK-së, Enver Hoxhaj, ka bërë të ditur se ka mbërritur në Hagë, në prag të shpalljes së aktgjykimit ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK).
Ai ka ndarë një fotografi nga aeroporti bashkë me Mërgim Lushtakun dhe Nait Hasanin, ndërsa ka shprehur besimin e tij në drejtësi dhe kthimin e ish-krerëve të UÇK-së në Kosovë.
“Ne, sapo arritëm në Hagë! Me besim në drejtësi dhe në kthimin e çlirimtarëve tanë në Kosovë!”, ka shkruar Hoxhaj në Facebook, transmeton Klankosova.tv.