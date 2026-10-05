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Deputeti i PDK-së, Enver Hoxhaj, ka qenë pjesë e protestuesve në sheshet e Prishtinës.
Në një prononcim për Klan Kosovën, ai e ka cilësuar si të prapranueshme atë çfarë ka ndodhur sot gjatë kësaj proteste.
“Protesta është e qytetarëve. Kjo që ka ndodhur është e papranueshme. Ne do të kërkojmë llogari për këtë sjellje policore. Ne i bashkohemi thirrjes se kërkesa është që të miratohet ligji për Specialen në lexim të dytë. Ne jemi kundër asaj që të ketë përdorim të dhunës.”, ka thënë ai. /Klankosova.tv