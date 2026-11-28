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Deputeti i PDK-së, Enver Hoxhaj, ka uruar shqiptarët për 28 Nëntorin, duke publikuar në Facebook videon e daljes së parë publike të UÇK-së, 29 vjet më parë.
Në mesazhin e tij, Hoxhaj ka lidhur Pavarësinë e Shqipërisë, ditëlindjen e Adem Jasharit dhe daljen publike të UÇK-së me historinë e sakrificës për liri.
“28 Nëntori është dita kur historia jonë bashkon flamurin me lirinë. Nga Vlora e pavarësisë te Prekazi i qëndresës, nga lindja e Adem Jasharit te dalja e parë publike e UÇK-së, 29 vjet më parë”, ka shkruar Hoxhaj, transmeton Klankosova.tv.
Ai ka theksuar se për shqiptarët kjo ditë është “betim për ta ruajtur atë që brezat e fituan me sakrificë”, ndërsa ka kujtuar edhe ish-krerët e UÇK-së që ndodhen në Hagë.
“Sot, krenarisë i bashkohet edhe malli për ata që na mungojnë. Hashimi, Kadriu, Rexhepi e Jakupi e presin edhe këtë festë në Hagë, larg familjeve dhe Kosovës, për lirinë e së cilës dhanë gjithçka”, ka shkruar ai.
Hoxhaj e ka përmbyllur urimin me mesazhin se festa mbetet e paplotë pa kthimin e tyre.
“Urime 28 Nëntori, shqiptarë! Festa na bashkon, por mbetet e paplotë derisa çlirimtarët të kthehen të lirë në shtëpi”, ka përfunduar Hoxhaj.