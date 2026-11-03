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Deputeti i LDK-së, Avdullah Hoti, ka reaguar pas miratimit të Buxhetit 2027 në Qeveri, duke thënë se ky proces u zhvillua pas afatit ligjor të 31 tetorit.
Ai ka rikujtuar se në të kaluarën komunat që miratonin buxhetin pas afatit nuk përfshiheshin në buxhetin e përgjithshëm dhe kritikuar ministrat që, sipas tij, nuk kundërshtuan shkeljen, transmeton Klankosova.tv.
Hoti e ka cilësuar këtë veprim si nëpërkëmbje të ligjit dhe Kushtetutës, duke i quajtur anëtarët e Qeverisë “grup abuzuesish”.