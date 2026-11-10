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Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti, ka reaguar lidhur me gjendjen ekonomike në vend, duke thënë se rritja e kostos së jetesës po e vështirëson gjithnjë e më shumë jetën e qytetarëve.
Në një postim në Facebook, Hoti shkroi se gjatë pesë viteve të fundit, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, kostoja e jetesës është rritur mesatarisht për 45 për qind, ndërsa çmimet e shumë produkteve të konsumit familjar janë gati dyfishuar.
Ai ka kritikuar atë që e ka quajtur propagandë për sukses ekonomik, teksa ka akuzuar Qeverinë Kurti, transmeton Klankosova.tv
“Buxheti nuk matet me shifrat në letër, por me cilësinë e jetës së qytetarëve.
Në pesë vitet e fundit, sipas ASK-së, kostoja e jetesës është rritur mesatarisht për 45%, ndërsa për shumë produkte të konsumit familjar çmimet gati janë dyfishuar.
Kur çmimet dyfishohen, jeta e qytetarëve bëhet më e vështirë. Propaganda për sukses ekonomik nuk e mbush shportën e konsumit të familjeve!
Qeveria mund të prezantojë shifra miliardëshe, por realiteti matet me koston e konsumit familjar, matet me koston që çdo vikend familja paguan në arkën e marketeve.
Debati që duhet të bëhet në Kuvend me rastin e diskutimit të buxhetit 2027-2029 duhet të përqendrohet në këto çështje:
- Çfarë ka ndodhur me koston e jetës së qytetarëve?
- Kush mban përgjegjësi për këtë dhe
- Çfarë mund të bëhet për të lehtësuar këtë barrë?”, ka shkruar Hoti.