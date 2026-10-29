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Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti, ka akuzuar ministrin e Financave, Hekuran Murati, gjatë diskutimeve për buxhetin e shtetit.
Hoti iu drejtua Muratit me akuza të drejtpërdrejta, duke e kritikuar për mënyrën se si i menaxhon financat publike, transmeton Klankosova.tv
“Ministër, po gënjen, ti veç financat e tua i din – je abuzuesi më i madh”, deklaroi Hoti.
Përplasja ndodhi në kuadër të diskutimeve për çështjet buxhetore, ku Hoti shprehu kritikat e tij ndaj Muratit. /Klankosova.tv