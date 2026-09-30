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Deputeti i LDK-së, Avdullah Hoti, ka reaguar pas deklarimit të sotëm të kryeministrit Albin Kurti, i cili, në një konferencë për media gjatë ditës së sotme, tha se nga pikëpamja e LVV-së, marrëveshja politike me LDK-në për presidentin është ende aktive.
Por Hoti tha se Kurti nuk mund të thirret në marrëveshje kur vetë Bekim Sejdiu, kandidati i propozuar për president nga të dy palët, është tërhequr nga kandidatura.
“Si mund të thirret dikush në një marrëveshje kur vetë personi i përfshirë në atë marrëveshje është tërhequr nga kandidatura?! Një dakordim mes dy kryetarëve të partive nuk mund të shndërrohet në urdhër për deputetët e Kuvendit”, tha Hoti në postim në Facebook.
Për më tepër, ai tha se kushtetuta është shumë e qartë: deputetët, si përfaqësues të popullit, nuk i nënshtrohen asnjë detyrimi.
“Marrëveshjet politike mund të ndryshohen. Ne jemi gati të votojmë një kandidat nga Lidhja Demokratike të Kosovës, sepse vetëm kështu sigurohet balanca e pushteteve. Ne zgjedhim ‘zgjedhjet e reja’ në vend të nënshtrimit politik”.
“Marrëveshjet politike mund të negociohen, por jo Kushtetuta e Kosovës”, përfundoi Hoti.
Kujtojmë se deputeti Hoti, bashkë me pesë të tjerë nga GP i LDK-së, dolën kundër votimit të Bekim Sejdiut për president të vendit.