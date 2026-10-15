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Ministri për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare, Andin Hoti, mori pjesë në Konferencën për shënimin e Javës Ndërkombëtare të Njeriut me Shkop të Bardhë, organizuar nga Zyra për Qeverisje të Mirë pranë Zyrës së Kryeministrit, në bashkëpunim me Shoqatën e të Verbërve të Kosovës.
Në adresimin e tij, ministri Hoti theksoi përkushtimin e Qeverisë për mbështetjen dhe avancimin e të drejtave të personave të verbër dhe personave me vështirësi në të pamur.
Ai vuri në pah, siç u shpreh, “mbështetjen e vazhdueshme financiare dhe shërbimet sociale që ofrohen për personat e verbër, përfshirë kompensimin për shoqëruesit personalë, sipas kategorive të përcaktuara me ligj”.
Hoti theksoi gjithashtu mbështetjen që Ministria u ofron organizatave dhe shoqatave të shoqërisë civile për ofrimin e shërbimeve sociale, përfshirë iniciativat për fuqizimin e grave të verbra.
Sipas njoftimit të Ministrisë, një vëmendje e veçantë iu kushtua rëndësisë së përfshirjes së personave të verbër në tregun e punës, si një nga faktorët kyç për fuqizimin e tyre ekonomik dhe social.
Në këtë drejtim, Ministri Hoti theksoi angazhimin e Ministrisë përmes Agjencisë së Punësimit të Kosovës dhe Qendrave të Aftësimit Profesional, për të krijuar më shumë mundësi për aftësim, punësim dhe pavarësi ekonomike. /Klankosova.tv