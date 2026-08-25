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Dashi
Mos e lini për asnjë moment pas dore partnerin tuaj sot sepse mund t’iu lindin debate dhe mosmarrëveshje te mëdha me vone. Beqaret do ndihen me te sigurte ne hapat qe do hedhin dhe gjithçka do ju ece ashtu si e kishin ëndërruar. Hëna dhe Plutoni do favorizojnë gjate gjithë kohës financat. Do jeni shume te matur dhe nuk do kryeni asnjë lloj shpenzimi te tepruar.
Demi
Do jeni me te vendosur se kurrë sot te bëni edhe ndonjë surprize kundrejt partnerit tuaj ne mënyrë qe atmosfera ne çift te ngrihet akoma me tepër. Beqaret do kenë një dite te këndshme dhe te mbushur me propozime. Mendohuni mire para se te pranoni ndonjë prej tyre. Gjendja financiare do përmirësohet fate një shpërblimi qe do merrni nga puna.
Binjaket
Dite e mbushur me pasion kjo e sotmja për te gjithë ata qe janë ne një lidhje. Do I jepni me shume rëndësi intimitetit dhe emocionet do shumëfishohen. Beqaret do kenë vetëm mundësi për aventura kalimtare, asgjë me shume sesa aq. Gjendja financiare nuk do ketë vështirësi te mëdha, megjithatë duhet te dini sa para te shpenzoni dhe sa te hiqni mënjanë.
Gaforrja
Jeta sentimentale e atyre qe janë ne një lidhje do jete gjithë kohës e mbrojtur sot. Do ndiheni për mrekulli ne krahët e partnerit dhe te gatshëm te shkoni deri ne fund te botes me te. Beqaret do joshen nga disa persona, por nuk do ju kushtojnë aspak rëndësi atyre. Financat do mbeten te paqëndrueshme dhe nuk do arrini dot te kryeni as shpenzimet me te domosdoshme.
Luani
Te gjithë planetët do ua mbrojnë jetën tuaj sentimentale gjate kësaj dite dhe do ndiheni mjaft mire ne krahët e partnerit. Beqaret nga ana tjetër do jene me fat dhe do e gjejnë qe ne orët e para te mëngjesit shpirtin e tyre binjak. Tashme e tutje shume gjera do marrin tjetër kuptim për ta. Gjendja financiare do jete goxha e paqëndrueshme dhe problematike. Kujdes!
Virgjeresha
Mos luani me ndjenjat e partnerit tuaj gjate kësaj dite sepse mund te keni probleme serioze te cilat nuk keni për t’i ndrequr kurrë. Beqaret do jene te përkëdhelurit e yjeve dhe do kenë fat me shumice. Emocionet do jene te mëdha ne çdo moment te ditës. Ne planin financiar duhet te bëni pak kujdes te paktën këto dite sa te kaloje periudha me e vështirë.
Peshorja
Dite shume e kënaqshme kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do ndiheni mjaft mire dhe gati për te bere çdo gjë qe do ju thotë partneri. Beqaret ka rrezik te bien ne dashuri me një person i cili e ka një lidhje. Do vuajnë tej mase për këtë fakt. Ne planin financiar nuk duhet te ndërmerrni shume rreziqe sepse situata mund t’iu dale jashtë kontrollit ne çdo moment.
Akrepi
Konfigurimi i yjeve do jete shume pozitiv gjate kësaj dite për ata qe janë ne një lidhje. Do ndiheni mire ne krahët e partnerit tuaj dhe emocionet do jene te mëdha. Beqaret do ndihen mire edhe me statusin qe kane dhe nuk do kërkojnë me ngulm ta ndryshojnë atë. Ekuilibri financiar do mbizotërojë ne çdo moment. Nuk do keni aspak vështirësi apo probleme kur te shpenzoni.
Shigjetari
Venusi, përendesha e dashurisë do kujdeset për gjithçka gjate kësaj dite për ata qe janë ne një lidhje. Do ndiheni mire dhe do dashuroheni pa dorashka. Beqaret do ndihen te plotësuar sepse do afrohen me një person i cili ka mjaft vlera. Gjendja e financave do jete goxha e turbullt. Mundohuni qe përveç shpenzimeve te domosdoshme te mos kryeni asnjë shpenzim shtese.
Bricjapi
Jeta juaj ne çift ka rrezik te kaloje sfida te vështira gjate gjithë kësaj dite. Do debatoni ashpër ne shume momente dhe gjerat mund t’iu dalin jashtë kontrollit. Beqaret nuk do kërkojnë me ngulm një person për ta pasur ne krah, por do ja lënë gjithçka kohës. Për financat do bëni te pamundurën qe ta stabilizoni situatën. Me pak mund dhe sakrifica do ja dilni mbanë.
Ujori
Do e forconi edhe me shume jetën tuaj ne çift gjate kësaj dite dhe do ndiheni mjaft mire. Tashme asgjë dhe askush nuk do ju trembe dot me. Beqaret do ndihen te pazote për ta bere për vete një person qe pëlqejnë dhe do mbeten vetëm. Financat nuk do jene ne gjendjen me te mire te mundshme, por familjaret nuk do ju lënë ne balte për asnjë moment.
Peshqit
Jeta juaj ne çift do jete shume monotone sot dhe nuk do arrini ta ndryshoni dot. E mira do jete te bashkëpunoni fort me partnerin ne mënyrë qe situata te ketë te paktën ndonjë ndryshim te vogël. Beqaret do kenë disa takime, por personat qe do takojnë nuk do ju përshtaten ne çdo pike. Financat do mbeten te dobëta edhe për disa kohe prandaj kujdes me çdo hap qe do hidhni.