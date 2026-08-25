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Max Holloway, Paddy Pimblett dhe Gable Steveson rrezikojnë të penalizohen financiarisht për festimet pas fitoreve të tyre në UFC 329.
Të tre do të paraqiten para Komisionit Atletik të Nevadës (NSAC), i cili do të vendosë nëse një pjesë e pagesave të tyre do të mbahet për shkeljen e rregullit që ndalon luftëtarët të ngjiten ose të dalin nga kafazi gjatë festimit.
Pimblett, pas fitores me submission ndaj Benoît Saint-Denis, doli nga Octagoni për të festuar me Vince Vaughn dhe Mel Gibson. Holloway, pas fitores ndaj Conor McGregor, gjithashtu doli nga kafazi për t’iu afruar Dana White, ndërsa Steveson festoi mbi kafaz pas debutimit me KO në UFC.
Vendimi ka shkaktuar reagime. Ish-kampioni i UFC dhe njëri prej komentatorëve, Daniel Cormier, e ka cilësuar rregullin si “absurd” dhe “qesharak”, duke argumentuar se një luftëtar që sapo ka arritur një fitore të madhe mund të reagojë spontanisht nga emocionet.
NSAC ka aplikuar edhe më parë gjoba për këtë shkelje, ndërsa Pimblett, Holloway dhe Steveson ende nuk janë dënuar përfundimisht. Seanca e komisionit do të përcaktojë nëse do të ketë gjoba dhe sa do të jetë penalizimi./Klankosova.tv