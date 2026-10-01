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Rasmus Hojlund është bërë protagonist pas përfundimit të ndeshjes, pasi shtyu trajnerin portugez Jorge Jesus gjatë momentit të përshëndetjes mes tyre.
Sulmuesi danez njihet si një admirues i madh i Cristiano Ronaldos dhe këtë e dëshmoi edhe gjatë ndeshjes.
Pas golit të tij, Hojlund festoi duke bërë “Siuuu”, në nderim të idhullit të tij portugez.
Gjesti ndaj Jorge Jesus ka marrë vëmendje të madhe, veçanërisht duke pasur parasysh historinë e trajnerit portugez me Cristiano Ronaldon.