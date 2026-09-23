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Nxënësit në drejtimin natyror të klasave të 11-ta në gjimnazin “Hivzi Sylejmani” në Fushë Kosovë nuk po e mbajnë lëndën e fizikës.
Që nga fillimi i vitit nxënësit e kësaj shkolle nuk kanë mësimdhënës të kësaj fushe.
Profesori i fizikës i braktisi ata për ta kryer doktoratën jashtë vendit, e kolegia e tij shkoi në pushim të lehonisë.
Asnjërit nuk iu gjet zëvendësimi, por diçka e tillë pritet të ndodh së shpejti ngase konkursi që u mbyll në fillim të shtatorit, tashmë është në fazën e intervistimit me gojë.
Komuna e Fushë Kosovës, më 4 gusht e kishte hapur konkursin për plotësimin e vendeve të punës në mësimdhënie klasorë e lëndor, vec se sipas DKA-së, mësuesit e ri mund të nisin punën nga 1 tetori.