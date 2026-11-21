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Lara Colturi ka arritur fitoren e parë në karrierën e saj në Kupën e Botës në ski, pasi triumfoi të shtunën në disiplinën e slalomit, duke u bërë njëkohësisht sportistja që i siguron Shqipërisë suksesin e parë në këtë garë.
Skiatorja 20-vjeçare e ruajti qetësinë në lëshimin e dytë në pistën Kirchenkar të Austrisë dhe përfundoi garën me kohën e përgjithshme prej 1 minutë e 45.47 sekondash.
Ajo la pas suedezen Sara Hector, e cila pas pozitës së shtatë në lëshimin e parë arriti të ngjitej në vendin e dytë, me 0.27 sekonda më shumë se Colturi.
“Jam jashtëzakonisht e lumtur. Falë meje, skijimi alpin po bëhet gjithnjë e më i njohur në Shqipëri. Është e pabesueshme. Gjithnjë e më shumë njerëz po i ndjekin garat, ndonëse ky sport nuk është pjesë e madhe e kulturës së tyre. Prandaj, kjo është diçka shumë e rëndësishme”, deklaroi Colturi, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Në vendin e tretë u rendit suedezja Anna Swenn Larsson, e cila e kishte përfunduar lëshimin e parë në pozitën e lideres, por nuk arriti ta ruante epërsinë. Ajo mbeti vetëm 0.30 sekonda prapa fitueses.
Fitorja e Colturit vjen pas një fillimi shumë të mirë të sezonit, të cilin e kishte nisur me dy vende të dyta radhazi, duke u pozicionuar ndër pretendentet kryesore në disiplinën e slalomit.
Në garën hapëse të sezonit në disiplinën e sllallomit të madh, në Soelden, ajo kishte mbetur vetëm 0.01 sekonda larg fitores. /Klankosova.tv