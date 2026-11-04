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Republikani Byron Donalds është zgjedhur guvernatori i parë me ngjyrë në historinë e Floridës, pasi mposhti demokratin David Jolly në zgjedhjet e së martës.
Fitorja e tij erdhi pas një gare më të ngushtë nga sa ishte pritur, e cila vuri në provë mbështetjen e republikanëve në shtetin që presidenti amerikan, Donald Trump, e konsideron si shtëpinë e tij politike.
Donalds, aleat i afërt i Trumpit, do ta pasojë në këtë detyrë guvernatorin republikan Ron DeSantis, i cili nuk mund të kandidonte për një mandat tjetër.
Gjatë fushatës, Donalds kishte mbështetjen e Trumpit, të cilin e falënderoi edhe në fjalimin e fitores para mbështetësve të tij në jug të Floridës.
“Dua që ta dëgjoni nga Florida se ne vazhdojmë të jemi një shtet republikan. Zoti President, dua gjithashtu t'ju falënderoj për mbështetjen dhe për faktin që keni qenë në anën time”, deklaroi ai.
Demokratët nuk kanë arritur ta fitojnë garën për guvernator të Floridës prej më shumë se 30 vjetësh. /Klankosova.tv