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Manchester City dhe Napoli kanë ndarë pikët në një përballje spektakolare, e vlefshme për xhiron e pestë të fazës së ligës në Ligën e Kampionëve, duke barazuar 2-2.
Ndeshja dhuroi shumë emocione, raste dhe katër gola. Napoli kaloi i pari në epërsi me Rasmus Hojlund, ndërsa City reagoi për të rikthyer baraspeshën me anë të Ayyoub Bouaddi.
Më pas, Noa Lang riktheu avantazhin për skuadrën italiane, por kur dukej se Napoli do të largohej me fitore, Rayn Cherki shënoi në minutën e 86-të, duke vulosur rezultatin përfundimtar 2-2.
Një pikë mjaft e rëndësishme për Napolin në transfertën angleze, ndërsa Manchester City ndalet përsëri dhe humbet mundësinë për të marrë tri pikët në shtëpi.