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Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka përkujtuar Sebahate Tolajn dhe Isuf Haklajn në përvjetorin e vrasjes së tyre.
Osmani ka theksuar se të dy ishin pjesëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe të Policisë së Kosovës, ndërsa sipas saj, u vranë pasi guxuan të hetonin vrasjen e Tahir Zemajt, Smajl Hajdarajt dhe raste të tjera të pasluftës.
“Sebahate Tolaj dhe Isuf Haklaj! Ushtarë të UÇK-së. Pjesëtarë të Policisë së Kosovës. Heronj të Kosovës! U vranë sepse guxuan të kërkonin të vërtetën”, ka shkruar Osmani.
Ajo ka shtuar se Kosova nuk mund të pajtohet me vrasjen e atyre që luftuan për të vërtetën dhe drejtësinë.