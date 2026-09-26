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Mërgata shqiptare në Finlandë është mbledhur sot në qendër të Helsinkit në një tubim masiv në përkrahje të ish-krerëve dhe pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Me thirrje për drejtësi dhe në mbrojtje të luftës së pastër të UÇK-së, qindra bashkatdhetarë kanë mbushur sheshin kryesor të kryeqytetit finlandez, duke valëvitur flamuj kombëtarë dhe simbole të UÇK-së.
Protesta ka përcjellë mesazhe të qarta solidarizimi me çlirimtarët, ndërsa të pranishmit theksuan se lufta për liri e popullit të Kosovës nuk mund të rishkruhet as të njolloset.
Klankosova.tv ka siguruar pamje nga atmosfera dhe marshimi i mërgimtarëve në Helsinki.