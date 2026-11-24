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Një helikopter i Forcave Ajrore Turke u rrëzua gjatë një fluturimi stërvitor në Turqinë perëndimore të martën në mbrëmje, duke vrarë pesë anëtarë të ekuipazhit, njoftoi Ministria e Mbrojtjes.
Ky ishte aksidenti i dytë me helikopter që goditi Forcat e Armatosura Turke brenda dy javësh, raporton Agjencia Ndwrkombwtare e lajmeve The Associ AS-532 Cougar u rrëzua pasi u ngrit nga Eskisehir, shtëpia e Komandës së Parë Kryesore të Bazës së Avionëve të Forcës Ajrore.
"Një helikopter i tipit AS-532 që i përket forcave tona ajrore, i cili u ngrit nga Eskisehiri për qëllime trajnimi, është rrëzuar," tha ministria në një deklaratë.
"Mbetjet e helikopterit janë arritur dhe operacionet e kërkimit dhe shpëtimit po vazhdojnë."
Ministria më vonë konfirmoi viktimat, duke thënë: "Pesë nga shokët tanë heroikë të armëve që shërbenin në helikopterin e forcave ajrore që u rrëzua ... janë martirizuar." Pamjet mediatike treguan ekipet e emergjencës në vendin e aksidentit pranë Yorukakcayir, një fshat rreth 15 kilometra (9 milje) në perëndim të qendrës së qytetit Eskisehir.
Trupi i helikopterit që tymoste dukej se ishte shkatërruar kryesisht. Cougar është një helikopter me dy motorë, shumëfunksional, i përdorur gjerësisht nga ushtritë në mbarë botën. Më 12 nëntor, një avion ushtarak Sikorsky S-70 u rrëzua pranë Malatyas në jug të Turqisë, duke vrarë katër anëtarë të ekuipazhit./Klankosova.tv