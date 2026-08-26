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Real Sociedad ka arritur marrëveshje të plotë verbale me Barcelonën për transferimin e Hector Fort, me marrëveshjen që tashmë është në fazën finale.
Mbrojtësi spanjoll do t’i bashkohet Real Sociedadit për një shumë prej 8 milionë eurosh, ndërsa Barcelona do të ruajë 50% të të drejtave mbi një shitje të ardhshme, transmeton Klankosova.tv.
Në marrëveshje është përfshirë gjithashtu edhe një klauzolë riblerjeje rreth 20 milionë euro, duke i dhënë Barcelonës mundësinë për të rikthyer në të ardhmen kontrollin mbi lojtarin.