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Nënkryetari i LDK-së, Lutfi Haziri ka thënë se vitin e ardhshëm edhe në këtë parti do të ketë zgjedhje.
“…Viti 2027 është vit i zgjedhjeve të brendshme me të gjitha vlerat të cilat i sublimon LDK. Ne jemi parti e vlerave të demokracisë, garës së drejtë dhe mirënjohës për të gjithë ata që kontribuan e ndërtuan për 37 vite këtë aset kombëtar” – ka shkruar ai në Facebook, transmeton Klankosova.tv.
Gjithashtu, ai ka thënë se pa u hapur gara nuk është mirë të shkaktohet debat se kush është më i miri për garën e brendshme.
“…Pa e hapur garën zgjedhore e kalendarin në të gjitha nivelet, nuk i kontribuojmë demokracisë së saj nëse shkaktojmë debat se kush është më i miri për garën e brendshme… Rruga evropiane e Kosovës kalon nëpër zyrat e LDK-së dhe partnerëve të saj. Koha për mirëbesim, bashkëpunim e marrëveshje të madhe, që gara e ardhshme zgjedhore t'i bashkojë të gjithë qytetarët në shpresë e besë për LDK-në dhe shqiptarët.” – ka thënë Haziri.