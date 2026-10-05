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Organizatori i protestës “Jo në emrin tim!”, Çlirim Haziri ka bërë një reagim tjetër lidhur me situatën e krijuar sonte në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë.
Ai, përmes një postimi në Facebook, ka deklaruar se protestuesit nuk mund t’i ndalë as gazi lotsjellës, as dhuna e as, sipas tij, sulmet e policisë me urdhër të Albin Kurtit, transmeton Klankosova.tv.
“As gazi lotsjellës, as dhuna, as sulmet e policisë me urdhër të Albin Kurtit nuk na ndalin. UÇK-ja na bashkoi atëherë, e UÇK-ja po na bashkon prapë”, ka shkruar ai.