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Organizatori i iniciativës “Jo në emrin tim!”, Çlirim Haziri në një konferencë për media i ka bërë thirrje presidentes Justina Shiroka-Pulës që Ligjin për Dhomat e Specializuara ta shqyrtojë me kujdes dhe përgjegjësi të plotë.
Ai theksoi se Ushtria Çlirimtare e Kosovës ka nevojë për një ligj që i qëndron kohës, transmeton Klankosova.tv.
“Sot, kur Ligji i miratuar në Kuvend ndodhet në Presidencë, kemi një mesazh të qartë. I bëj thirrje presidentes që ta shqyrtojë me kujdes dhe përgjegjësi të plotë këtë ligj. Nëse konstatohet dispozita që nuk janë në harmoni me Kushtetutën, apo kanë çfarëdo problemi ligjor, kërkojmë që presidentja ta ushtrojë kompetencën e saj kushtetuese dhe ta kthejë Ligjin në Kuvend për rishqyrtim”, tha Haziri.
“Nëse ka nevojë të ndryshohet e të përmirësohet, çfarëdo që duhet ndryshuar e përmirësuar, duhet të ndodhë menjëherë. Ushtria Çlirimtare e Kosovës ka nevojë për një ligj kushtetues, të zbatueshëm e në përputhje me standardet evropiane. Një ligj që i qëndron kohës dhe prodhon rezultate konkrete”, shtoi ai.
Pos tjerash, djali i dëshmorit Xhavit Haziri, theksoi edhe një herë që populli i Kosovës beson në pafajësinë e ish-krerëve të UÇK-së.
Pos tjerash, Haziri potencoi se iniciativa “Jo në emrin tim!” përshëndet themelimin e Grupit Punues për Apelin në Hagë.