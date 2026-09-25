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Protesta në Prishtinë në kundërshtim të vendimit dënues të Gjykatës Speciale në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së ka hyrë në ditën e dhjetë.
Organizatori i protestës, Çlirim Haziri para protestuesve tha se qytetarët po vëzhgojnë institucionet teksa tha se ata po presin që të realizohen kërkesat e tyre.
"Po presim të realizohen kërkesat tona. Dy kërkesa të thjeshta në raport me përgjegjësinë që e keni me UÇK-në, andaj rinia e Kosovës, populli i Kosovës, po ju vëzhgon dhe do t'iu vëzhgojë çdo ditë e çdo natë të gjitha institucionet pa dallim, me parlamet e me qeveri, ne po ju presim të veproni", tha ai.