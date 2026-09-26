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Organizatori i protestave të mbajtur në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, Çlirim Haziri, i ka drejtuar kritika të forta klasës politike në vend, duke kërkuar llogaridhënie të menjëhershme për gjendjen aktuale.
Haziri theksoi mungesën e reagimit nga krerët e shtetit, duke paralajmëruar se çdo ditë që kalon pa veprime konkrete vetëm sa rëndon përgjegjësinë e tyre, raporton Klankosova.tv.
Nuk po ju shohim, o politikanë! Nuk po ju shohim! E as nuk kemi dalë këtu për t'ju parë juve, por mos e trashni turpin! Sepse çdo ditë që kalon pa veprim, përgjegjësia e juaj bëhet më e madhe! Prej deputetit të fundit në Parlament të Kosovës e deri te kryeministri! Sot, në institucionet e Kosovës së lirë, përgjegjësinë që e mbani dhe e ushtroni në një shtet për të cilin është derdhur gjak, jeni ju ata që e mbani përgjegjësinë!” tha Haziri.
Më tej, ai ua rikujtoi pushtetarëve sakrificën mbi të cilën është ngritur shteti, duke theksuar se udhëheqësit e sotëm duhet të mbajnë barrën e detyrave që ushtrojnë.