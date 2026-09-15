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Çlirim Haziri, djali i veprimtarit të çështjes kombëtare Xhavit Haziri, ka marrë një iniciativë duke filluar nga ora 21:00.
Ai i ka ftuar qytetarët për t'iu bashkuar në shesh, në pritje të verdiktit të Hagës për ish-krerët e UÇK-së.
Haziri në Kosova Today foli më shumë rreth kësaj iniciative.
"Sot në mëngjes e kam marrë një iniciativë që të mos presim secili veç e veç, por të presim bashkë edhe të jemi bashkë me familjet e liderëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të cilët ndodhen në Hagë, padrejtësisht. Të mos i lëmë vet", tha Haziri në Kosova Today në Klan Kosova.
Ai theksoi se shpreson se vendimi i nesërm do të lirues.