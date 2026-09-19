Lajmet e fundit
Djali i dëshmorit Xhavit Haziri, Çlirim Haziri, ka thënë që ata do të protestojnë deri në ditën kur të lirohen ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Ai madje u shpreh se dëshmorët e vendit do të krenoheshin me guximin që po e shfaq rinia e sotme kosovare.
“Do të protestojmë deri në ditën kur krerët e UÇK-së do të kthehen në Prishtinë”, ka thënë ai në Info Magazine të Klan Kosovës.
“Unë mendoj që është një moment i veçantë i Kosovës ku një brez i ri...kryesisht janë të rinj studentë, nxënës të shkollave të mesme kryesisht. Është një emocion i veçantë kur e sheh që prindërit tanë, dëshmorët të cilët e dhanë jetën për këtë Kosovë, për këtë rini, kanë pasur për kë me e dhanë jetën”.
“Mendoj që edhe dëshmorët kishin me qenë krenarë me guximin e kësaj rinie”.