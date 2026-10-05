Lajmet e fundit
Organizatori i protestës “Jo në emrin tim”, Çlirim Haziri, u ka bërë thirrje të gjithë deputetëve që të mos e kushtëzojnë siç tha ai, Ligjit për UÇK-në me postin e presidentit.
Haziri ka thënë se qytetarët tash e 20 ditë po qëndrojnë në shesh, duke pritur që përfaqësuesit e tyre në Kuvend të votojnë këtë ligj.
“U bëj thirrje të gjithë deputetëve të mos e kushtëzojnë Ligjin për UÇK-në me postin e Presidentit. Ky shesh nuk ka heshtur tash e 20 ditë. Jemi duke pritur përfaqësuesit tanë që ta votojnë Ligjin për UÇK-në”, ka deklaruar Haziri./Klankosova.tv