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Çlirim Haziri, biri i dëshmorit të UÇK-së, Xhavit Haziri, bashkë me shumë qytetarë zbardhën natën në sheshin “Skëndërbeu” në Prishtinë në pritje të shpalljes së verdiktit final ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Në emisionin “Ora Shtatë”, ai bëri të ditur se në këtë mbledhi pati përfaqësues të UÇK-së e qytetarë të thjeshtë, e që sipas tij u bashkëbisedua e rrëfye jeta e tyre, transmeton Klankosova.tv.
“Tash u bë mëngjes, kemi qëndru tërë natën këtu, kemi qenë shumë. Rreth orës 05:00 njerëzit kanë lëvizur për shkak të angazhimeve të tyre për shkak se sot është ditë pune, kështu që numri i njerëzve pak ka ra, por gjatë tërë natës kemi qenë një numër i madh i njerëzve që kemi prit këtu bashkë dhe po vazhdojmë të presim. Mendoj që pas orës 08:00 njerëzit do të na bashkohen, edhe ashtu siç kemi qenë dje në orën 21:00 një numër shumë i madh, ashtu do të na bashkohen përsëri”, u shpreh ai.
Haziri ndër të tjera tha se beson që Kosova do t’i gëzohet vendimit të Gjykatës Speciale.
Megjithatë, ai shtoi se çfarëdo qoftë vendimi, historia e UÇK-së nuk ndryshon.