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Organizatori i protestës “Jo në emrin tim!” Çlirim Haziri ka bërë thirrje për një mobilizim qytetar para Kuvendit të Kosovës, duke kërkuar pjesëmarrje masive në mbështetje të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Në një mesazh të publikuar në Facebook, Haziri u është drejtuar qytetarëve me thirrjen që të mblidhen në shesh dhe të jenë të pranishëm pranë Kuvendit, transmeton Klankosova.tv.
“Thirrje gjithëpopullore! Ejani të gjithë te Kuvendi i Kosovës! UÇK-ja ka nevojë për ne. Tani!”, ka shkruar Haziri.
Ai ka theksuar se, sipas tij, “sot nuk ka vend për heshtje” dhe ka bërë thirrje për bashkim e pjesëmarrje.
“Të gjithë në shesh! O sot, o kurrë! Për UÇK-në. Për drejtësi. Ejani tani!”.