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Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, ka kërkuar nga deputeti i Listës Serbe, Igor Simiq, të tërhiqet nga deklarata skandaloze që e ka dhënë gjatë propozimit për nënkryetar të Parlamentit, raporton Klan Kosova.
Haxhiu iu drejtua atij se popull serb nuk ka në Kosovë, prandaj deklarimi i tij është i papranueshëm.
"Deklarimi është në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Popull serb ka në Serbi, Republika e Kosovës e ka popullin e Kosovës. Prandaj një deklarim i tillë është i papranueshëm. Ju ftoj ta merrni fjalën dhe ta tërhiqni atë deklarim që është në kundërshtim me Kushtetutën.” - tha Haxhiu.